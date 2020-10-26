Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kimdir? Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in babası vefat etti!

Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in babası koronavirüse yenildi. Ünlü kardeşler geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla takipçilerinden tedavi süreci için yardım istemişlerdi. Saruhan Hünel ve Aslı Hünel babaları Mehmet Fevzi Hünel'i bugün son yolculuğuna uğurluyor.



SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 1970 yılının 7 Ocak tarihinde İstanbul Fatih’te doğmuştur. Tam olarak ismi Muharrem Saruhan Hünel’dir. Annesi tarafından Arap, babası tarafından ise Selaniklidir. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da bitirmiştir. Saruhan Hünel, lisede tekstil bölümünü okumuş ve başarıyla tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmıştır ancak çeşitli nedenlerden dolayı devam edememiştir.

Saruhan Hünel çalışma hayatına mankenlik ile başladı. Oyunculuğa ilk adımını attığında 20 yaşındaydı. TRT’de yayınlanan tarihi filmlerle ilk adımını atmıştır. Daha sonra ise şarkıcı Emrah ile birlikte 1992’de “Gündüzün Karanlığı”, 1993’de “Yasak Sokaklar”, 1998’de “Unutabilsem” dizilerinde rol almıştır. Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile dünya evine girdi. Çift 21 Ocak 2010 tarihinde boşandı. Hünel, 2012’de senaristliğini boşandığı eşi Sergin Akyaz’ın yaptığı “Araf Zamanı” adlı dizide ekranlara gelmiştir. Dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü gibi isimler yer alıyordu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, "Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi" adlı yemek programını sundu.