Şarkılara Can verdi

Can, performansı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçı dünden bugüne şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Bir ay sürecek olan etkinlikte 60’a yakın sanatçı sahne alacak.



Sibel Can, dünden bugüne şarkılarıyla izleyenlere nostalji yaşattı.