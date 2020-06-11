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  3. Şarkılara Can verdi
11 Haziran 2020 Perşembe 22:23 | Son Güncelleme:

Şarkılara Can verdi

Şarkılara Can verdi

Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

Can, performansı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçı dünden bugüne şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Bir ay sürecek olan etkinlikte 60’a yakın sanatçı sahne alacak. 

Sibel Can, dünden bugüne şarkılarıyla izleyenlere nostalji yaşattı. 

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