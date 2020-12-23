Şarkıcı Zeynep Sağdaş apartman görevlisine ev anahtarını verdi yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı

Zeynep Sağdaş, şehir dışına konser vermek için sık sık seyahat etmesi nedeniyle apartman görevlisine evinin anahtarını vererek köpeğini gezdirmesini istedi. Apartman görevlisi Barış G., Zeynep Sağdaş'ın 30 Ekim'de Ankara'ya gitmesi üzerine köpeğini gezdirdi.



Zeynep Sağdaş, konser programının bitmesinin ardından eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Yatak odasındaki dağınıklığı fark eden Sağdaş, ziynet eşyalarının çalındığını anladı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Günaydın'da yer alan habere göre, pırlanta kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının kaybolduğunu ifade eden Zeynep Sağdaş, polisi arası. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını izlemesinin ardından apartman görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü. Odadan çıkarken cebine bir şeyler koyarak ayrıldığı fark edilen görevli cezaevine gönderildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İfadesi alınan apartman görevlisi Barış G., ünlü şarkıcı Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Barış G. hakkında dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.