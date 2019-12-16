Şarkıcı Simge Sağın 'sahte Simge' için hukuk yolunda

Sağın’ın avukatı, ünlü şarkıcının Facebook hesabı olmadığını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yaşanan olayla ilgili Sağın, “Yargı sürecinin işlemekte olduğu bu şahıs tarafından herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına atılan mesaj ve taleplerin dikkate alınmaması uyarısını yapma zorunluluğu doğmuştur“ açıklamasını yaptı.