Şarkıcı Nükhet Duru'dan sürpriz karar... Bodrum'a yerleşti

City’s Nişantaşı’nda objektiflere takılan Nükhet Duru, Bodrum’a yerleştiğini ve sahne provası için İstanbul’a geldiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle sahneye saat 20.00’de çıkacağını açıklayan Nükhet Duru, ”Tamamen Bodrum’a yerleştim. Sahnem için İstanbul’a geldim. Çünkü müzik sektörünün yaşaması için, sektörü ayakta tutmaya gayret etmeye çalışıyorum” dedi.

