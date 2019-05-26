Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi

Amerikalı DJ ve yapımcı Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında Oscar ödüllü Amerikan oyuncu Natalie Portman ile 'kısa süreliğine sevgili olduklarını' yazmıştı. Portman ise bu iddiayı reddedip "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğumda yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını hatırlıyorum" demiş, Moby'nin fotoğraflarını paylaşmasını da 'uygunsuz' bulduğunu ifade etmişti.

Portman'dan özür dileyen 53 yaşındaki Moby, Instagram hesabındaki paylaşımında "Portland ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda daha sorumluluk sahibi ve saygılı davranmalıydım" dedi.

Moby ayrıca, kitapta Portman ile ilgili bir bölüm olduğunu kendisine önceden haber vermemesinin ve Portland'ın tepkisine yeterince saygı göstermemesinin 'düşüncesizce bir davranış olduğunu kabul ettiğini' söyledi.

Moby, "Natalie'nin aklına, yaratıcılığına, hayvan hakları savunuculuğuna büyük hayranlığım var. Kendisine ve ailesine rahatsızlık yaratmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Then It Fell Apart kitabında yer verdiğim herkese onurlu ve saygın davranmaya çalıştım ama kitap yayınlanmadan önce onları haberdar etmemek gerçekten benim düşüncesizliğim. Bu nedenle Natalie'den ve Then It Fell Apart kitabında haklarında yazdığım ve önceden haber vermediğim herkesten özür diliyorum" dedi.