Şarkıcı Merve Özbey, sevgilisi Kenan Koçak ile evleniyor!

Merve Özbey, yaklaşık bir senedir Kenan Koçak ile aşk yaşıyor. Aşklarını her fırsatta sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten Merve Özbey, son olarak evleneceğini duyurdu.

'AHALİ BİZ EVLENİYORUZ!'

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Merve Özbey, paylaşımına şu sözleri not düştü: "Ne diyeyim ki... Ben senden razı sen benden... Ailelerimiz desen hepsine binlerce şükür... Canan Tan’ın bir kitabı var 'Yüreğim Seni Çok Sevdi' diye... Hakikaten seni çok seviyorum sevgilim! Hem de çok.... Ahaliiiii biz evleniyoruz...."