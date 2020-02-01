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  3. Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor!

Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor!

Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor!

Yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısının klip çekiminde konuşan Lerzan Mutlu, "Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

"GEREKSİZLERİ SİLDİRİYORUM"

Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

CEREN HİNDİSTAN DA HAFIZASINI SİLDİRMİŞTİ

Öte yandan, kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan da, TMS adlı teknikle hafızasını sildirmişti. Hindistan, yaptığı açıklamada, "Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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