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  3. 'Yüzümde hiç estetik yok' diyen Lara'nın son hali şaşırttı

'Yüzümde hiç estetik yok' diyen Lara'nın son hali şaşırttı

'Yüzümde hiç estetik yok' diyen Lara'nın son hali şaşırttı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Lara, bugün 2. Sayfa programına katıldı. Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte şarkıcı Lara'nın o açıklamalarından satır başları...

-Ben spor yapmaya başladım. Alanya’da yaşıyorum artık ailemle. Hayatıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Eskiye göre çok zayıfladım. 12 kilo verdim ben. Eskiden makyajlar da abartılıydı, ondan dolayı daha büyük duruyorduk.

-Benim dudağım ve burnum doğal hatta dudağımı küçülttürme operasyonu yaptırmak istiyorum. Kesinlikle burnumda ve dudağımda estetik yok.

-Ben Almanya’da trafik kazası geçirdim. Gözkapağım estetikle yapıştırıldı. Kazadan sonra sadece yüzüme kenar çizgisi yaptırdım.

-Mesela şu an yüzümde botoks yok. Ne yanaklarım da var ne de anlımda.

-Eski fotoğraflarıma bakınca nereden nereye geldim diyorum. Çünkü eskiden çok büyük görünüyorduk yapılan makyajlardan dolayı.

-Ben bu zaman kadar hiçbir şeyi gizlemedim olsa söylerim, dobra bir kadınım. İnanın kaşlarımı bile kendim alıyorum.

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