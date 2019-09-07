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  3. Şarkıcı Kylie Rae Harris, yakınlarını kaybettiği yolda can verdi

Şarkıcı Kylie Rae Harris, yakınlarını kaybettiği yolda can verdi

Şarkıcı Kylie Rae Harris, yakınlarını kaybettiği yolda can verdi

ABD'nin sevilen country müzisyenlerinden Kylie Rae Harris, New Mexico'da bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kazanın detayları ise acı tesadüfü ortaya çıkardı.

30 yaşındaki country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, bir festival için Teksas’tan New Mexico eyaletine doğru yola çıktı. Direksiyonda kendisi vardı. Sosyal medyadaki son paylaşımında, geçtiği otoyolda birçok yakınının öldüğünü söyledi. Harris, bu sözlerinden birkaç saat sonra bir başka araçla çarpışarak yaptığı kazada öldü.

HAYRANLARI ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Harris'in hayranları bu haber ve kötü tesadüf yüzünden üzüntüye boğuldu... 522 devlet yolunda kaza yapan 30 yaşındaki Harris'in dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da öldüğü belirtildi.

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