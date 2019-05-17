Şarkıcı Hatice'den Gizem Karaca'nın fotoğrafına şoke eden yorum!
Son dönemde bir defilede giydiği transparan kıyafet ile gündeme gelen Hatice, Gizem Karaca'nın cezasının açıklandığı gün paylaştığı fotoğrafının altına şoke eden bir yorum yaptı.
Şarkıcı Hatice yorumunda "Girene kadar biraz daha çekerim kafası sanırım hey gidi gençlik nereye gidiyorsun özenti hayatlarınız sorumsuz aileleriniz şöhretin verdiği cesaret pozu. böyle rezil hayat yaşayanla asla ekran önüne çıkarılmamalılar" dedi. Hatice daha sonra gelen yorumlar üzerine bu paylaşımını sildi.