Şarkıcı Hatice rapçileri topa tuttu! 'Bu anlamsız müziğe destek verenler...'

Şarkıcılar ile rapçiler arasındaki müzik tartışmaları günden güne büyümeye devam ediyor. Son zamanlarda rap müziğinin rövanşta olmasına tepki gösteren ünlüler, zaman zaman rapçilerle karşı karşıya geliyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda bir defilede kıyafetini kaldırarak kalçasını gösteren ve herkesi şoke eden şarkıcı Hatice; Ceza, Norm Ender, Killa Hakan, Ben Fero ve Reynmen gibi rapçileri hedef aldı ve birbiri ardına açıklamalarda bulundu. Rap müziğini topa tutan ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

'BU ANLAMSIZ MÜZİĞE DESTEK VEREN HERKES...'

"Rap adı altında çekilen klipler ve saçma sapan sözlerle gençleri küfüre, alkole, uyuşturucuya sokak mafyacılığına özendiren kısaca fuhşiyata iten, tehdit eden, bu anlamsız müziğe ve bu müzik anlayışına destek veren herkese sesleniyorum! Hani burası Türkiye idi! İki açık fotoğrafa laf söyleyenler!! Geleceğimiz olan gençlerin bu vaziyetleri canınızı yakmayacak mı?"