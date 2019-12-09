Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hatice, bulunduğu mekanı etiketleyince ise olanlar oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre, şarkıcının eski sevgilisi mekanı bastı. Eski sevgilisini yan masada gören Hatice, zor anlar yaşadı.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

Birçok albüm çıkaran şarkıcı son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.

Albümleri

Vol1 - 1999

Vol2 - 2000

Vol3 - 2001

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri

Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013

Sarmaş Dolaş - 2014

Kuşkulanma - 2016