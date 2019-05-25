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  3. Şarkıcı Gülşen'in çanta davası: Beni nasıl tanımazsın...

Şarkıcı Gülşen'in çanta davası: Beni nasıl tanımazsın...

Şarkıcı Gülşen'in çanta davası: Beni nasıl tanımazsın...

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, “Üç çantamı ödünç aldı, geri vermedi” diyerek Gülşen’den şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı Gülşen, “Şahsı tanımam” deyince takipsizlik kararı çıkmıştı ama Erdem karara itiraz etti: Beni tanır, şahitlerim de var

İddiaya göre tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen'e değeri 50 bin lira olan üç pahalı çantasını ödünç verdi ama bir daha geri alamadı. Bunun üzerine Erdem, Gülşen'den şikayetçi oldu. Savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İfadesi alınan Gülşen "Şahsı tanımam" deyince savcılık soruşturmayı kapattı. Erdem, takipsizlik kararına itiraz etti. Tasarımcı, "Benim tanıklarımı dinlemediniz. Evimin alt katındaki kuaförün sahibi ve çalışanları, çantaları verdiğimi gördü" dedi. (Sabah)

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