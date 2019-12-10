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  3. Şarkıcı Eylem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı evinde ağırladı, Türk kahvesi yaptı

Şarkıcı Eylem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı evinde ağırladı, Türk kahvesi yaptı

Şarkıcı Eylem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı evinde ağırladı, Türk kahvesi yaptı

Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ı evinde misafir etti ve Türk kahvesi ikram etti. Ünlü popçu o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Boris Johnson, İngiltere'nin 12 Aralık'ta erken seçime gidecek olmasından dolayı partisinin Chingford-Woodford Green bölgesi adayı Iain Duncan Smith’e destek için Muhafazakâr Partililerle bir Türk ailesini ziyaret etti.

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Muhafazakâr Partili Kıbrıs Türkü belediye meclis üyeleri Halil Halebi ve eşi İlkay İsa’nın evine konuk olan partilileri, burada şarkıcı kızları Eylem karşıladı.

Eylem, Başbakan Johnson ve birlikte geldiği misafirlere Türk kahvesi ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti.

Şarkıcı Eylem o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: "Aile dostumuz Sayın Boris Johnson'ı Londra'da ki evimizde ağırlamanın heyecanını yaşadık. Birlikte Türk Kahvesi içerken, Türk kültürünü çok sevdiğini Türkçe kelimeler ile dile getirdi."


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