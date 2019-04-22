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  3. Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı

Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı

Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı

Şarkıcı Emrah, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ebru Çolak’tan dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan’ın askere gitmesi sorulunca bir anda neşesi kaçan Emrah, gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Şarkıcı Emrah, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları gezen  şarkıcı, bir süre spor ayakkabılara baktıktan sonra beğenmeyerek mağazadan çıktı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emrah, yakında zamanda çıktığı Avrupa turnesinin güzel geçtiğini söyledi. Ebru Çolak’tan dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan’ın askere gitmesi sorulunca bir anda neşesi kaçan Emrah, gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Tayfun Erdoğan, askere gitmeden önce annesi ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ayfun yayınladığı kareye şu notu düşmüştü:

Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil asla merak etme annem.... Bugünümde de yanımda oldun, her günümde olduğun gibi... Yine kimseye gerek olmadığını gösterdin koca yürekli annem... Herkes Allah’a emanet olsun, yarın birliğimize teslim oluyoruz.

(Habertürk)

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