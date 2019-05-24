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  3. Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu

Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu

Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel, bir alışveriş merkezinde gözlük bakarken görüntülendi.

Etiler'deki Akmerkez'de görüntülenen Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, girdikleri gözlük mağazasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can Bonomo gazetecilere “Arkadaşlar büyütecek bir şey yok, sadece gözlerim bozuldu. Onun için numaralı güneş gözlüğü bakmaya geldik" dedi.

Eşi Can Bonomo’ya gözlük konusunda yardım eden Öykü Karayel, sık sık uyarılarda bulundu.

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