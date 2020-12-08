Şarkıcı Buray ünlü spiker Damla Uğurtürk'le aşk mı yaşıyor? O detay ele verdi!

Şarkıcı Buray ile CnnTürk spor spikeri Damla Uğurtürk'ün birliktelik yaşadığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; Buray ve Damla Uğurtürk'ün aynı yılbaşı ağacı önünde verdiği pozlar ortaya çıktı. Buray ve Damla Uğurtürk'ün geçtiğimiz hafta Belgrad Ormanı'nda spor yaptığı da iddia edildi.

Buray ve Damla Uğurtürk, Instagtam'da birbirlerini takip ediyor. Damla Uğurtürk, geçtiğimiz gün Buray'ın seslendirdiği 'Aşk Layık Olanda Kalmalı' adlı şarkıyı Instagram hikayesinden paylaşmıştı. Buray ve Damla Uğurtürk'ün bu iddiaya ne cevap vereceği merak konusu oldu...