17 Kasım 2020 Salı 10:54 | Son Güncelleme:
Şarkıcı Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı'yla evlendi
Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, 14 Kasım'da Antalya'da nikâh defterine imza attı. Çiftin nikâhını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı.
Köleoğlu, çifte sosyal medyada mutluluk diledi: “Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim.”
Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.