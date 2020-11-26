Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim!
Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısının sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Evcimik, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordum. Hiç pişman değilim" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısı tepki topladı. Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler cinsiyetçi ifadeler gerekçe gösterilerek sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.
Evcimik'e bir tepki de Çılgın Bediş dizisini yazan ekipte yer alan Burak Akkul'dan geldi.Akkul, sosyal medyadan tepkisini "Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadesiyle gösterdi.
YONCA EVCİMİK SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.
Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.
ŞARKININ SÖZLERİ
Ahlaksızlık almış başını gitmiş
Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allahı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey hey hey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler