Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim!

Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısı tepki topladı. Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler cinsiyetçi ifadeler gerekçe gösterilerek sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.

Evcimik'e bir tepki de Çılgın Bediş dizisini yazan ekipte yer alan Burak Akkul'dan geldi.Akkul, sosyal medyadan tepkisini "Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadesiyle gösterdi.

YONCA EVCİMİK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Ahlaksızlık almış başını gitmiş

Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allahı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat

belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey hey hey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler