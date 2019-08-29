Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8273
  • 6,4558
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Saray düğünü gibi kına

Saray düğünü gibi kına

Saray düğünü gibi kına

Volkan Aslan ile 10 Eylül’de evlenecek olan Aylin Coşkun, Sait Halim Paşa Yalısı’nda görkemli bir geceye imza attı.

Recep ASLAN 

Coşkun’u bu özel gecesinde Hande Yener ve Yıldız Çağrı Atiksoy yalnız bırakmadı. Kına gecesinde Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam’ın hazırladığı 3 farklı kıyafet tercih eden popçu, “Mekânın sahibi geldi. Güzellikte ben, Harbiye Açıkhava’da Ebru Gündeş... İkinciyi konuşalım” diyerek iddiasını gözler önüne serdi. Bekar kalmayacak diyen Coşkun, “Açılış benden, herkesi evlendireceğim” ifadelerini kullandı. 

 Geleneklere göre düzenlenen gecede popçu, eline gelin kınası yaktı. 

 Geceye sevgilisi Misha ile katılan Yener, çalan müziklerle bir an olsun yerinde duramadı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saray düğünü gibi kına
Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki
Kenan Doğulu sürprizi!
'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
<p>Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli

Canlı Yayında Tepki Çeken Benzetme! Ağlayarak Özür Diledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu

İstanbul'u hiç böyle görmediniz