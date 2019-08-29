Saray düğünü gibi kına

Recep ASLAN

Coşkun’u bu özel gecesinde Hande Yener ve Yıldız Çağrı Atiksoy yalnız bırakmadı. Kına gecesinde Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam’ın hazırladığı 3 farklı kıyafet tercih eden popçu, “Mekânın sahibi geldi. Güzellikte ben, Harbiye Açıkhava’da Ebru Gündeş... İkinciyi konuşalım” diyerek iddiasını gözler önüne serdi. Bekar kalmayacak diyen Coşkun, “Açılış benden, herkesi evlendireceğim” ifadelerini kullandı.

Geleneklere göre düzenlenen gecede popçu, eline gelin kınası yaktı.

Geceye sevgilisi Misha ile katılan Yener, çalan müziklerle bir an olsun yerinde duramadı.