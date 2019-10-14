Sara Sampaio kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Oyunculuğla olduğu kadar evliliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili ortaya atılan bir iddia, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Kıvanç Tatlıtuğ, 2013'te aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdüğün iddia edildi. Haberi görenler Victoria's Secret meleği Sara Sampaio kimdir, kaç yaşında? Sara Sampaio nereli? merak edilmeye başladı. İşte yanıtı..

SARA SAMPAİO KİMDİR?

Cristina Sampaio ve Armando Sampaio çiftinin kızı olarak dünyaya gelen ünlü manken, model Sara Sampaio, 1991 yılında Portekiz’in, Porto şehrinde doğmuştur. Yengeç burcudur.

Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden verdiği cesur pozlar ile gündeme gelen Sara Sampaio, çıplaklıkla aram çok iyidir diye açıklama yapmıştır.

Lizbon Üniversitesi mezunu olan güzel, birbirinden ünlü bir çok derginin katalog çekiminde ve ünlü markaların podyumlarında yer almakta mankenlik kariyerini sürdürmektedir. Uzun boy, düzgün fiziği ve yeşil göz rengi ile kıskanılası bir güzelliğe sahiptir.

Sevgilisi ise oyuncu, aktör Oliver Ripley’dir. 2016 yılından bu yana birlikteliği sürmektedir. André Sampaio isminde bir erkek kardeşi vardır.

Victoria’s Secret kızlarındandır. Haftada 2 gün spor yaptığını, ayrıca diyetinde bulunan hiç bir besinden kendisini kısıtlamadığını belirtmiştir. Güne pankek ve muzlu – çilekli milkshake içerek başladığını ve bu sayede kendisini dinç hissettiğini belirtmiştir.