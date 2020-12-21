Şansımı Seveyim filmi bu akşam yeniden izleyicisi ile buluşacak. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Komedi türünde olan filmin başrolünde; Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor. Şansımı Seveyim nerede çekildi? Şansımı Seveyim konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler..

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filmi çekimleri 2017 yılında İstanbul'un Beykoz, ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde kurulan setlerde gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimleri 3 ay sürmüştür.

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU NE?

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI KİMLER?

Şansımı Seveyim filmi oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Ümit Yesin, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldız gibi isimler bulunuyor.