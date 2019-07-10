Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?
Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak Şansımı Seveyim filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2017 yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu filmi ilk defa izleyecek olanlar için heyecanlı bekleyiş başladı.
Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler? izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Şansımı Seveyim filminin ATV ekranlarında seyirciile buluşmasına saatler kala arama moturuna "Şansımı Seveyim filminin konusu ne?", "Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?" soruları yazılmaya başladı. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?
ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik isteme kararı alır.
ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Cem Gelinoğlu
Zeynep Tuğçe Bayat
Gökhan Kıraç
Zerrin Sümer
Sinan Bengier
Metin Yıldız
Ümit Yesin
Gülsüm Alkan
Burak Tamdoğan
Metin Coşkun
Mustafa Kırantepe