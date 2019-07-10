Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler? izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Şansımı Seveyim filminin ATV ekranlarında seyirciile buluşmasına saatler kala arama moturuna "Şansımı Seveyim filminin konusu ne?", "Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?" soruları yazılmaya başladı. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik isteme kararı alır.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Zeynep Tuğçe Bayat

Gökhan Kıraç

Zerrin Sümer

Sinan Bengier

Metin Yıldız

Ümit Yesin

Gülsüm Alkan

Burak Tamdoğan

Metin Coşkun

Mustafa Kırantepe