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  3. Sanat dünyasının ünlü isimleri gençlerin coşkusuna ortak oldu! 'Gençler geleceğin ışığıdır'

Sanat dünyasının ünlü isimleri gençlerin coşkusuna ortak oldu! 'Gençler geleceğin ışığıdır'

Sanat dünyasının ünlü isimleri gençlerin coşkusuna ortak oldu! 'Gençler geleceğin ışığıdır'

Koronavirüs nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlanıyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de gençlerin evdeki coşkusuna yayımladıkları mesajlarla ortak oldu.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Geleceğin ışığı, güzel vatanın en büyük bekçileri olan gençlerin günüdür bugün. Atamızın onlara hediye ettiği bayramdır bugün.  

TÜRKAN ŞORAY

Atatürk ve silah arkadaşlarının, kendi menfaatlerini ve hayatlarını hiçe sayarak, vatan sevdasıyla harekete geçtikleri gündür 19 Mayıs. 

KEREM ALIŞIK

19 Mayıs bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Atatürk ve bir avuç cesur yüreğin ”Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar” komutudur. 

ITIR ESEN

Büyük zaferler, büyük inanç, emek, çaba, birlik ve beraberlikten gelir... Kutlu olsun bayramımız.

FİLİZ AKIN

Bu bayramda sokaklarda ve meydanlarda olamayan gençler ellerinde bayraklarla pencere veya balkonlardan marşlarımızı söyleyerek daha da heyecanla, coşkuyla kutlayacağız.

SELDA ALKOR

Milli egemenlik mücadelemizin başladığı o güne, Atatürk’e, silah arkadaşlarına minnet ve özlemle. 

NİLÜFER

19 Mayıs, hiçbir şeyin geç ve imkansız olmadığının başlangıcıdır. Büyük bir coşkuyla kutluyorum.

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