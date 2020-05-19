Sanat dünyasının ünlü isimleri gençlerin coşkusuna ortak oldu! 'Gençler geleceğin ışığıdır'

HÜLYA KOÇYİĞİT



Geleceğin ışığı, güzel vatanın en büyük bekçileri olan gençlerin günüdür bugün. Atamızın onlara hediye ettiği bayramdır bugün.

TÜRKAN ŞORAY



Atatürk ve silah arkadaşlarının, kendi menfaatlerini ve hayatlarını hiçe sayarak, vatan sevdasıyla harekete geçtikleri gündür 19 Mayıs.

KEREM ALIŞIK



19 Mayıs bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Atatürk ve bir avuç cesur yüreğin ”Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar” komutudur.

ITIR ESEN



Büyük zaferler, büyük inanç, emek, çaba, birlik ve beraberlikten gelir... Kutlu olsun bayramımız.

FİLİZ AKIN



Bu bayramda sokaklarda ve meydanlarda olamayan gençler ellerinde bayraklarla pencere veya balkonlardan marşlarımızı söyleyerek daha da heyecanla, coşkuyla kutlayacağız.

SELDA ALKOR



Milli egemenlik mücadelemizin başladığı o güne, Atatürk’e, silah arkadaşlarına minnet ve özlemle.

NİLÜFER



19 Mayıs, hiçbir şeyin geç ve imkansız olmadığının başlangıcıdır. Büyük bir coşkuyla kutluyorum.

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