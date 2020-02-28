Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'ın özlemi kısa sürdü! 200 bin TL'yi gözden çıkardı

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Arabalara tutkusuyla tanınan Tolgahan Sayışman, motosiklete yine merak sardı.

Bir dönem oyuncunun annesi Ayşe Sayışman tehlikeli bulduğu için yarış motosikletini yasaklamıştı.

Sayışman da aracını satıp annesine bir daha motosiklete binmeyeceğine söz vermişti.

Ancak Sayışman’ın bu özlemi kısa sürdü.

Oyuncu, yıllar sonra aile büyüklerini ikna etmiş olacak ki çok istediği Triumph Rochet 3 marka motosikletin siparişini verdi bile…

Model dünyada bu sene çıktı.

Tolgahan da Türkiye’de alacak olan ilk kişi…

Motosikletin siyah rengini sipariş veren oyuncu, bunun için de servet değerinde bir ödeme yaptı.

Televizyondan iyi kazanan oyuncu 200 bin TL’yi gözden çıkardı.

Motosikletin plakasına gelecek olursak, o da tamamen özel olarak yaptırıldı.

Plaka eşi Almeda Abazi, oğlu Efehan ve kendi isminin baş harflerini (ETA) taşıyor.

2500 CC ile dünyanın en yüksek hacimli motosikletlerinden birine sahip olacak olan Sayışman’a, annesinin ne kadar uzun süre kullanmasına izin vereceği ise ayrı konu...

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