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  3. Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman, zor anlar yaşadı

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman, zor anlar yaşadı

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman, zor anlar yaşadı

Yeni sezonda TRT ekranlarından yayınlanmaya başlayan Şampiyon dizisinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman, dizinin yayınlandığı akşam hastalandı.

Yakışıklı oyuncu, dizinin ilk izleme gecesine hasta olarak katıldı. Ayakta durmakta zorlanan oyuncu, zor anlar yaşadı. Tolgahan Sayışman’ın o anları objektiflere yansıdı.

‘Kafkas’ lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı adlı karaktere hayat veren Tolgahan Sayışman, “Çekimlerden yaklaşık 6 ay önce hazırlıklarım başladı. Hem boks hem fitness eğitimleriyle hazırlandım. Özel diyet programıyla çalıştım. Drama yönelik bir dizi olduğu için, dram sahneleri üzerinde de çalıştım” dedi.

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