Şampiyon dizisinin Zafer'i Erkan Avcı Kuruluş Osman kadrosunda!

Son olarak Şampiyon dizisinde Zafer karakterine hayat veren Erkan Avcı Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Rol aldığı yapımlarda büyük beğeni toplayan usta oyuncu ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Çok yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kuruluş Osman’ın birçok oyuncu ile güçlendiği yeni sezonu, Erkan Avcı hayranları adına da yeni bir tecrübe olacak.

Atv ekranında Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda Erkan Avcı bu sefer Aya Nikola olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Instagram hesabından son halini paylaşan oyuncu, Şampiyon dizisindeki Zafer’i hemen unutturdu bile…

İşte ünlü oyuncunun paylaşımı:

Nikola.Aya Nikola.

Çok yakında görüşürüz

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi’ni bitiren başarılı oyuncu, Zenne filmindeki performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırdı.

Erkan Avcı son olarak Şampiyon dizisinde Zafer karakterine hayat verdi.