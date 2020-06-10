Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman: Boks sahneleri seyircisiz çekilecek

RECEP ASLAN



Dizisinin çekimlerinde koronavirüs önlemlerinin alındığını söyleyen ünlü oyuncu, boks sahnelerini artık seyircisiz çekeceklerini anlattı.

Yurtiçi ve yurtdışında kiracıları bulunan Sayışman, “Elimden geldiğince normal sürece girene kadar kira almak istemedim. Öyle destek vermek istedim” dedi.