Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman: Boks sahneleri seyircisiz çekilecek
11 Haziran 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman: Boks sahneleri seyircisiz çekilecek

Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman: Boks sahneleri seyircisiz çekilecek

‘Şampiyon' dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman, Etiler'de görüntülendi.

RECEP ASLAN 

Dizisinin çekimlerinde koronavirüs önlemlerinin alındığını söyleyen ünlü oyuncu, boks sahnelerini artık seyircisiz çekeceklerini anlattı. 

Yurtiçi ve yurtdışında kiracıları bulunan Sayışman, “Elimden geldiğince normal sürece girene kadar kira almak istemedim. Öyle destek vermek istedim” dedi. 

CHP'li halef selef başkanlara imar rantından soruşturma izni
ABD'de gerilim sürüyor: Trump'tan sert tepki
Emlak Konut - Advertorial
O ilde vaka sayısı artınca uyarı geldi: Bunu yapmak zorundayız
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Tersane İstanbul Projesi 2021 yılında tamamlanacak

Tersane İstanbul Projesi 2021 yılında tamamlanacak

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!