11 Haziran 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman: Boks sahneleri seyircisiz çekilecek
‘Şampiyon' dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman, Etiler'de görüntülendi.
RECEP ASLAN
Dizisinin çekimlerinde koronavirüs önlemlerinin alındığını söyleyen ünlü oyuncu, boks sahnelerini artık seyircisiz çekeceklerini anlattı.
Yurtiçi ve yurtdışında kiracıları bulunan Sayışman, “Elimden geldiğince normal sürece girene kadar kira almak istemedim. Öyle destek vermek istedim” dedi.