Şampiyon dizisine flaş transfer! Gizem Karaca da kadroya dahil oldu

Gizem Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı Elisa karakterine hayat vererek Şampiyon’un dünyasına giriyor.

Elisa, özgürlüğüne düşkün, kararlı, net, başarılı, alımlı, güzel, tuttuğunu koparan bir karakter. Kimsenin bilmediği büyük sırrı ise izleyicilerde merak uyandıracak. 17 Eylül 2017'de dünyaevine giren Gizem Karaca ailesine daha çok vakit ayırmak istediği için ekranlara ara vermişti.