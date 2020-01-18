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  3. Şampiyon dizisine flaş transfer! Gizem Karaca da kadroya dahil oldu

Şampiyon dizisine flaş transfer! Gizem Karaca da kadroya dahil oldu

Şampiyon dizisine flaş transfer! Gizem Karaca da kadroya dahil oldu

Başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği ve güçlü kadrosuyla adından bu sezon oldukça söz ettiren Şampiyon'un oyuncu kadrosuna Gizem Karaca da dahil oldu.

Gizem Karaca, Derviş Aladağlı’nın (İştar Gökseven) üvey kızı Elisa karakterine hayat vererek Şampiyon’un dünyasına giriyor.

Elisa, özgürlüğüne düşkün, kararlı, net, başarılı, alımlı, güzel, tuttuğunu koparan bir karakter. Kimsenin bilmediği büyük sırrı ise izleyicilerde merak uyandıracak. 17 Eylül 2017'de dünyaevine giren Gizem Karaca ailesine daha çok vakit ayırmak istediği için ekranlara ara vermişti.  


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