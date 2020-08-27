Salgın (Contagion) filmi konusu nedir? Salgın filmi koronavirüsü mü anlatıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla beraber en çok izlenen filmler arasında Contagion (Salgın) filmi de yer aldı. Salgın filmi bu akşam saat 23:00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2011 yılında gösterime giren film Asya'da hayvanlardan insanlara geçerek ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir salgını konu ediniyor. Salgın filmi koronavirüsü mü anlatıyor? İşte tüm merak edilenler..

SALGIN (CONTAGİON) FİLMİ KONUSU NEDİR?



Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndüğünden iki gün sonra, ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında bir fikirleri olmadığını söylerler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateş, ardından gelen nöbet, beyin kanaması ve ölüm. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

SALGIN FİLMİ KORONAVİRÜSÜ MÜ ANLATIYOR?



Salgın filminde, virüsün Çin'de ortaya çıkması yarasa ve domuzdan insanlara buluşması, insandan insana anında yayılması ve kuluçka döneminde ağır semptomların görülmesi koronavirüs ile benzerlikler taşıyor. Yurt dışından ülkesine dönen insanların virüsten habersiz bulundukları ülkeye de o virüsü taşıması, günümüzde son zamanlarda yaşanan olumsuzlukları tıpatıp anlatıyor. Koronavirüsü Covid-19 diye adlandırılıyorken, filmde bahsedilen virüs MEV-1 olarak adlandırılıyor.

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Marion Cotillard

Matt Damon

Jude Law

Gwyneth Paltrow

Kate Winslet