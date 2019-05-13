'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...

Konser vermek için gittiği İzmir’de, dünyaca ünlü bir otele ‘Problemli müşteri’ sıfatıyla alınmayan popçu Berkay'la, tartışma yaşanmıştı. Eşinin kızı Arya’ya hamile olduğu dönemde gerçekleşen olay yüzünden mağdur edildiğini ileri süren şarkıcı, otele 150 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin’le birlikte Etiler’de görüntülenen şarkıcı, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Eşi ve 2 yaşına giren kızları Arya’yla tatile çıkacaklarını söyleyen Berkay, muhabirlerin, “Otellerde sorunlu müşteri olduğunuz yönündeki haberlere neler diyeceksiniz” sorusuna yanıt verdi.

Berkay, “Bizim rezervasyonumuz olduğu halde yaklaşık 7-8 yıldır kaldığımız otele alınmadık. Saçma sapan iftira attılar. Bunun olmadığını kanıtladık hukuksal olarak 2 yıl önce olan bir olay bizim hiçbir maddi talebimiz yok. Buradan kazanılacak herhangi bir tazminatın Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmasını ya da 100 tane tekerli sandalye alınmasının talimatını verdim.

O dönem mağdur edildik menajerim ve eşimle gece uçağıyla dönmek zorunda kaldık” dedi. Berkay’ın açtığı dava için konuşan otel yetkilileri ise çarpıcı bir söylemde bulundu. “Berkay mağdur edebiyatıyla para kazanmaya çalışıyor” diyen yetkililer, mahkeme sürecinde de gerekli itirazları yapacaklarının açıkladı.

(Güneş)