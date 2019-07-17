Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Sahte Kabadayı filminin Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal rol alıyor. Bu akşam bir kez daha Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU

Kemal,İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.



OYUNCULARI KİMLER?

Natuk Baytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Suavi Sualp kaleme alıyor.

Kemal Sunal’ın başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi isimler yer alıyor.