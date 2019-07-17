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  3. Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filminin konusu ne" Oyuncuları kimler"

Bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak olan Sahte Kabadayı filminin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı. 1976 yapımı olan film akşam kuşağında film izlemeyi sevenler tarafından heyecanla bekleniyor."Sahte Kabadayı filmi konusu ne?" ve "Oyuncuları kimler?" sorularının cevabını merak edenler haberimzin detaylarından öğrenebilirler.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Sahte Kabadayı filminin Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal rol alıyor. Bu akşam bir kez daha Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU
Kemal,İzmit'te babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.


OYUNCULARI KİMLER?
Natuk Baytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Suavi Sualp kaleme alıyor.
Kemal Sunal’ın başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi isimler yer alıyor.

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