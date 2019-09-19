Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6935
  • 6,3107
  • 274.893
  • 100764
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şahsiyet'in başrollerinden Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday oldu

Şahsiyet'in başrollerinden Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday oldu

Şahsiyet'in başrollerinden Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday oldu

Şahsiyet dizisinin başrollerinden Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

2019 Uluslararası Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede, Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Adaylar; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

'TELEVİZYON ZENGİNLİĞİNİN KANITIDIR'

Öte yandan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, "farklılıkların güzelliği" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy adayı oldu
Boşanmanın ardından ilk kez konuştu
Fenomen şarkıcıya 1 milyon liralık ihtarname!
İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
Demet Özdemir'den aşk açıklaması

Elif Şafak´ın Kitabı Çalıntı Mı? | #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Bu besinler hastalık getiriyor! İşte sık tüketilen en zararlı yiyecekler!