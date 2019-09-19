Şahsiyet'in başrollerinden Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday oldu

2019 Uluslararası Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede, Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Adaylar; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

'TELEVİZYON ZENGİNLİĞİNİN KANITIDIR'

Öte yandan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, "farklılıkların güzelliği" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır."