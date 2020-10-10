10 Ekim 2020 Cumartesi 22:56 | Son Güncelleme:
‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı
Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandığı ‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı.
Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı ‘Şahsiyet’ dizisi Almanya'da "Ein guter Mensch" adıyla Almanca dublajlı olarak seyircisinin karşısına çıktı. Meksika uyarlaması hazırlanan yapım, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi.