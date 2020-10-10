  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • ‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı
10 Ekim 2020 Cumartesi 22:56 | Son Güncelleme:

‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı

‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı

Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandığı ‘Şahsiyet' dizisi, Almanya'da yayımlanmaya başladı.

Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı ‘Şahsiyet’ dizisi Almanya'da "Ein guter Mensch" adıyla Almanca dublajlı olarak seyircisinin karşısına çıktı. Meksika uyarlaması hazırlanan yapım, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi.

<p>Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam telefonla katıldığı bir televizyo

Telefonunu sessize aldı yine de gizleyemedi... Trump'ı öksürük krizi tuttu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü

Osmaniye'de orman yangını

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.