Şahsenem, 1996 yılında “O Bu Gece Gelecek” ve “Gözyaşlarım Anlatır” şarkılarıyla hayatımıza girdi. Sanatçı, 10 yıldır sahnelerden uzak. O sırada çocuğunu büyüttüğünü söyleyen Şahsenem, yakında yeni şarkıları ile gündeme gelecek. Şahsenem bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Şahsenem kimdir, kaç yaşında? Şahsenem nereli, evli mi?

ŞAHSENEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye’de özellikle çıkış şarkısı Gözyaşlarım Anlatır ile tüm müzik severlerin gönlünde taht kurmayı başaran Şahsenem aslen 1968 yılında Özbekistan’da dünyaya gelmiştir. 3 erkek, 5 kız kardeşi olan sanatçı 9 çocuklu ailenin 8.si olarak doğmuştur. Ülkesi Özbekistan’da Şahsenem Kiliçeva ismi ile tanınan sanatçı’nın babası marangoz, annesi ise Ana Okulu öğretmenliği yapmıştır.

Usta ses El Harezmi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü başarı ile tamamlamıştır. Henüz 15 yaşında iken ülkesinin önemli isimleri Sanat Müziği ustası Rüstem Yusupov ile Alla Bergen’den sanat müziği eğitimi almış, üniversite mezuniyetinin ardından iki yıl mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmıştır.

Sahne hayatına ise profesyonel olarak henüz 16 yaşında iken adım atan Şahsenem uzun yıllar SABA adlı pop grubunun solistliğini üstlenmiş, Özbekistan’da Batır Zakirov için düzenlenen şarkı yarışmasına 1991 yılında katılmış ve kazanmıştır. Ardından Asyanın Sesi yarışmasında da büyük başarı elde etmiş ve Özel Beğeni mansiyonu ödülünün sahibi olmuştur. Solist kimliğinin yanı sıra Özbekistan’da sıkça oyunculuk teklifleri de almış ve Kim Deli ve Günah adlı iki sinema filminde rol almıştır.

Şahsenem, 2000’de “Efsane Aşk”, 2006’da “Kısasa Kısas” ve 2010’da “Herşey Boş” albümlerini çıkardıktan sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Sanatı için sıfırdan başka bir ülkeye taşınan başarılı olan Şahsenem, 10 yıl boyunca sahnelerden uzak kalmasını ise şöyle anlatıyor: “Sanıldığı gibi yok olmadım, sadece ara verdim. 2007 yılında dünya çapında tanınmış ressam Armin Han’la evlendim. Eşimin eski evliliğinden 7 yaşındaki oğlu vardı.

Anıl’ı, öz oğlumdan öte büyüttüm. O kardeş istemediğinden ben de başka çocuk yapmadım. Onu büyütmek için de sahnelerden uzak kaldım. İşimi kenara koydum. Anne olmak kolay değil ve büyük bir sorumluluğu var. Sanatçıyım ama aynı zamanda da anneyim. Bunlar da hayata dair şeyler. Bir de kalıcı olan şeyler; evlat, aile... Anıl büyüdü, oyunculuk yapıyor ve üniversiteye gidiyor.

Geleceğe çok hayırlı bir evlat yetiştirdim. Çocuğum bakıcıların elinde değil de anne baba terbiyesiyle yetişsin istedim. Biz sanatçı ve topluma örnek bir aileyiz. Evladım da artık albüm yapmamı istiyor. Hayranlarım da ‘Neden sesinizden bizi mahrum bıraktınız’ diye sitem ediyor.”

52 yaşındaki sanatçı, büyük projeler hazırlığında olduğunu açıklıyor: “10 yıl içinde birikmiş projelerim ve şarkılarım var. Yakında albüm okumalarım başlıyor, özlem bitiyor. Eşimle resim ve müzik adına çok yönlü işlerimiz olacak. Büyük sahneleri çok özledim...”