26 Eylül 2020 Cumartesi 09:54 | Son Güncelleme:
Sahra Işık Aybirdi karakola koştu: Küfür etti, sopayla duvarıma vurdu!
Adını “Survivor” yarışmasıyla duyuran oyuncu Sahra Işık Aybirdi, önceki gün Çekmeköy Polis Karakolu'na giderek yan komşusundan şikayetçi oldu.
Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi, olayla ilgili şunları söyledi: “Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı. Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum.” (Kelebek)