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  3. Sahneden düşmüştü! Deniz Seki'nin ultra güvenlik önlemi

Sahneden düşmüştü! Deniz Seki'nin ultra güvenlik önlemi

Sahneden düşmüştü! Deniz Seki'nin ultra güvenlik önlemi

Şarkıcı Deniz Seki 30 Aralık'ta lüks bir otelde konser verdiği sırada sahne ve aydınlatma arasındaki boşluğu fark etmeyince yere kapaklanmış, büyük tehlike atlatmıştı.

Kaza sonrası 'Ölümden döndüm' diye açıklama yapan şarkıcı şimdi çok daha temkinli hareket ediyor. 

Önceki gün Girne'de sahneye çıkan Deniz Seki, ultra güvenlik önlemi aldı. Hatta düşmemek için sahnede fazla hareket etmemeye özen gösterdi. Elbisesiyle dikkat çeken Seki, “Kırmızı rengi çok severim. Bana göre sahneye de en çok bu renk yakışıyor” dedi.  


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