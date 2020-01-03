Sahneden düşen Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü! 'Ölümden döndüm'

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Deniz Seki, "Bir daha mı düşeyim özel video yapıp? Onu kim diyorsa kendi düşsün inşallah. Nereden düşerse düşsün. Yapmayın Allah aşkına ölümden döndüm ben" diyerek ateş püskürdü.