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  3. Sahneden düşen Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü! 'Ölümden döndüm'

Sahneden düşen Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü! 'Ölümden döndüm'

Sahneden düşen Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü! 'Ölümden döndüm'

29 Aralık günü bir otelde sahne alan Deniz Seki, konser esnasında sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda boşluğa düşmüştü. Seki, o anların reklam olduğunu söyleyenlere sitem etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Deniz Seki, "Bir daha mı düşeyim özel video yapıp? Onu kim diyorsa kendi düşsün inşallah. Nereden düşerse düşsün. Yapmayın Allah aşkına ölümden döndüm ben" diyerek ateş püskürdü.


Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
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