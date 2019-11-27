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  3. Sahnede topuklunun azizliğine uğradı

Sahnede topuklunun azizliğine uğradı

Sahnede topuklunun azizliğine uğradı

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, Florida’da verdiği konserde sahnede büyük bir tehlike atlattı.

Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Grande, dengesini kaybederek dizlerinin üstüne düşerken, ünlü şarkıcıyı dansçısı yakaladı. Bad Idea şarkısını söylediği sırada yüksek topuklu ayakkabılarıyla bir platformun üzerinde yürüyen ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek bir anda dizlerinin üzerine düştü. Binlerce seyircinin nefeslerini tuttuğu anda, Grande’nin platformdan düşmesini ise dansçısı engelledi.


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