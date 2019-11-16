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Sahnede 'Kuzey Yıldızı'

Sahnede 'Kuzey Yıldızı'

Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma faydalı bireyler olarak hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını bir davetle kutladı.

Pelin Karahan, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin boy gösterdiği gecenin sürprizi Seranay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile ‘Alice Müzikali’nde birlikte söyledikleri “Kuzey Yıldızı” adlı şarkıyı seslendirdi. İkilinin performansı konuklardan büyük alkış aldı. 


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