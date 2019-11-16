Sahnede 'Kuzey Yıldızı'

Pelin Karahan, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin boy gösterdiği gecenin sürprizi Seranay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile ‘Alice Müzikali’nde birlikte söyledikleri “Kuzey Yıldızı” adlı şarkıyı seslendirdi. İkilinin performansı konuklardan büyük alkış aldı.