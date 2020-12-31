Şahane Hayaller filmi bu akşam saat 20:00'da Fox Tv'de ekrana gelecek. Şahane Hayaller konusu ne? Şahane Hayaller oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film bu yıl şubat ayında vizyona girmişti. Şahane Hayaller filmine dair tüm detayları sizler için derledik...

ŞAHANE HAYALLER KONUSU NE?

Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yolları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

ŞAHANE HAYALLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.