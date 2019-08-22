Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek

Müyap Başkanı Bülent Seyhan, Reynmen hakkında "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" demiş ve ortalığı karıştırmıştı. Bu sözler üzerine çıldıran Reynmen, "Beni paranızla satın alamadığınız için böyle yapıyorsunuz" demişti. 'Derdim Olsun' ile 'Ela' şarkılarıyla gündemden düşmeyen Reynmen'e oyuncu Şahan Gökbakar'dan destek geldi.

'SEN TAKILMA GÜZEL KARDEŞİM'

Şahan Gökbakar, Reynmen'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu çocuk naptı la size? Başarılı şarkılar yapıyor, insanlar seviyor dinliyor. Bırakın keyfini yaşasın başarısının, amma konuştunuz, yadırgadınız çocuğu. Reynmen, sen takılma güzel kardeşim bak dalgana, eğlen, üret, büyüt kitleni, kanalını. Yerinde olmak istedikleri herkese yaptıkları aynı muamele" dedi.