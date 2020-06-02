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  3. Şahan Gökbakar'dan akılalmaz hareket! Güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten kovdu
02 Haziran 2020 Salı 09:23 | Son Güncelleme:

Şahan Gökbakar'dan akılalmaz hareket! Güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten kovdu

Şahan Gökbakar'dan akılalmaz hareket! Güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten kovdu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.'yi, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkardı.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.; koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden oldu.

TEPKİ GÖRDÜ

Günaydın'da yer alan habere göre; genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı. İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi. Nedenini anlayamayan genç adam şirket yetkililerinin, "Sen koronavirüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten de çıkarıldığını öğrenen S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. S.D. hem bağlı olduğu şirketten, hem de Çamaşırhane Film'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'İSTİFA ET DİYE MOBBİNG YAPTILAR'

33 yaşındaki S.D., özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç adam, 2019 yılı Ağustos ayında şirket tarafından Çamaşırhane Film'e güvenlik görevlisi olarak gönderildi. İddiaya göre, S.D., şirkette görevi harici işlerde kullanılmaya başladı. Durumu bağlı olduğu güvenlik şirketine anlatan S.D.'ye 'O zaman istifanı yaz' denilerek mobbing uygulandı.


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