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Şahan Gökbakar: Her geçen gün iyiye gidiyorum

Şahan Gökbakar: Her geçen gün iyiye gidiyorum

Oyuncu Şahan Gökbakar, mutfaktaki yeteneklerini son olarak ekmek yapımında sergiledi. Daha önce pizza kursuna giden ve evine özel bir fırın yaptıran komedyen, şu sıralar o fırında ekmek pişiriyor.

Şahan Gökbakar’ın şu sıralar en büyük hobisi mutfağa girip yemek pişirmek. Börekler açıp sarma saran ünlü komedyenin son dönemdeki merakı ise ekmek yapımı.

Gökbakar, pişirdiği ekşi mayalı ekmeğin fotoğrafını, “Yine ekşi mayalı yüzde 35 siyez unlu ekmek yaptım. İkinci denemede çok daha iyi yol kat ettim. Mükemmele yakın. Togan (kardeşi) ve Selin’le (eşi) beraber kestik ve gömdük” notuyla Instagram'da yayınladı.

Sevilen komedyen, geçtiğimiz günlerde sonra yine ekşi mayalı, bu kez siyez unlu ekmek pişirdi, onun fotoğrafına da şu notu düştü:

"Ekşi mayalı siyez ekmeği yeni çıktı fırından. Her geçen gün iyiye gidiyorum. Çalışma, azim ve kararlılık."


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