Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı için kesenin ağzını açtı! 800 bin TL'yi gözden çıkardı

Gökbakar geçen haftalarda, çektiği görüntülerin altına "Boyoz yerken bile hanımefendiliğini ve asaletini koruyabilen kaç kişi kaldı" yorumunu yazdığı eşi Selin Ortaçlı'ya yeni bir araba aldı.

Tv100'ün haberine göre; ünlü komedyenin eşine aldığı lüks cipe 800 bin TL ödediği öğrenildi.