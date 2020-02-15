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  3. Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı için kesenin ağzını açtı! 800 bin TL'yi gözden çıkardı

Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı için kesenin ağzını açtı! 800 bin TL'yi gözden çıkardı

Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı için kesenin ağzını açtı! 800 bin TL'yi gözden çıkardı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'a yaptığı jestlerle dikkat çekiyor. Son olarak Gökbakar, eşine lüks bir cip almak için kesenin ağzını açtı.

Gökbakar geçen haftalarda, çektiği görüntülerin altına "Boyoz yerken bile hanımefendiliğini ve asaletini koruyabilen kaç kişi kaldı" yorumunu yazdığı eşi Selin Ortaçlı'ya yeni bir araba aldı.

Tv100'ün haberine göre; ünlü komedyenin eşine aldığı lüks cipe 800 bin TL ödediği öğrenildi.


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