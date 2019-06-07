Sagopa Kajmer babasını kaybeden ünlü rapçi Ceza'ya başsağlığı diledi

Rap müzik sanatçısı Ceza'nın babasının vefat etmesi üzerine eski dostu Sagopa Kajmer, Ceza'yı etiketleyerek başsağlığı mesajı yayımladı.

Yaklaşık 15 yıldan beri aralarının açık olduğu bilinen iki hip-hop’çının arasındaki buzların Yunus Özyavuz’un (Sagopa Kajmer) paylaşımıyla eriyeceği düşünülürken, ünlü rap’çinin Ceza’yı etiketleyerek ‘Danyal amca, efendi ve babacan bir baba’ ifadeleri büyük takdir topladı.

Sagopa Kajmer'in Twitter hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajı:

Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum

Bu durum üzerine hayranları tarafından "Yeniden yan yana gelecekler mi" sorusu gündeme geldi.