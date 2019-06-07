  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 23:14 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 23:33

Sagopa Kajmer babasını kaybeden ünlü rapçi Ceza'ya başsağlığı diledi

Sagopa Kajmer babasını kaybeden ünlü rapçi Ceza'ya başsağlığı diledi

Dün gece babasını kaybeden ve sosyal medya hesabından “Büyük Beşiktaşlı babam” başlıklı paylaşımıyla sevenlerini üzen ‘Ceza’ mahlaslı rap’çi Bilgin Özçalkan’ın acısına eski dostu Yunus Özyavuz (Sagopa Kajmer) da ortak oldu.

Rap müzik sanatçısı Ceza'nın babasının vefat etmesi üzerine eski dostu Sagopa Kajmer, Ceza'yı etiketleyerek başsağlığı mesajı yayımladı.

Yaklaşık 15 yıldan beri aralarının açık olduğu bilinen iki hip-hop’çının arasındaki buzların Yunus Özyavuz’un (Sagopa Kajmer) paylaşımıyla eriyeceği düşünülürken, ünlü rap’çinin Ceza’yı etiketleyerek ‘Danyal amca, efendi ve babacan bir baba’ ifadeleri büyük takdir topladı.

Sagopa Kajmer'in Twitter hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajı: 

Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum

Bu durum üzerine hayranları tarafından "Yeniden yan yana gelecekler mi" sorusu gündeme geldi.

Yunanistan´ı Korku Sardı: Türkiye´ye Verilmesin!

<p>ABD´ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville´in, Güney Çin Denizi´nde aniden rota değiştirip, Rus

Dünya Şokta! ABD Ve Rus Gemileri Birbirine Girdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.