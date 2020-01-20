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  3. Sagopa Kajmer'den Ceza itirafı: Egom yüzünden kavga ettik

Sagopa Kajmer'den Ceza itirafı: Egom yüzünden kavga ettik

Sagopa Kajmer'den Ceza itirafı: Egom yüzünden kavga ettik

Türkiye’de rap müziğin öncülerinden Ceza ve Sagopa Kajmer arasındaki kavga ve küslük bir dönem çok konuşulmuştu.

Hayranları tarafından barıştırılma kampanyaları düzenlenen ikiliden Sagopa Kajmer, Ceza hakkında konuştu. Kajmer, bir zamanlar egolu davrandığını söyledi ve ekledi: “Egosuz olmak gerek. Zamanında hepimizde ego vardı. Birisi benden iyi olduğunu söylediğinde ‘haydi kanıtla bakalım’ gibi şeylere giriyordum. Birbirimize pat küt diss atıyorduk. Bence şarkıların güzelliğinden öte bizim ruh halimizin kötülüğüyle alakalı bir şeydi.” 


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