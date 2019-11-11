Sağlık sorunları yaşayan Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Yaklaşık bir haftadır vücudunda enfeksiyon olduğu için hastanede tedavi gören Çağla Şıkel, taburcu oldu. Şıkel bugün de doktorundan izin alarak 2 saat canlı yayına çıktı ve kendisine bakan ailesine teşekkür etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Günler sonra "Çağla İle Yeni Bir Gün" programına çıkan ünlü manken, "Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor." dedi. Annesi ve kardeşine teşekkür eden Çağla Şıkel, canlı yayında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.