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  3. Sağlık sorunları yaşayan Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Sağlık sorunları yaşayan Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Sağlık sorunları yaşayan Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Geçen hafta vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve günler sonra taburcu olan Çağla Şıkel, doktorundan 2 saat izin alarak canlı yayına çıktı. Duygusal anlar yaşayan Şıkel, gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık bir haftadır vücudunda enfeksiyon olduğu için hastanede tedavi gören Çağla Şıkel, taburcu oldu. Şıkel bugün de doktorundan izin alarak 2 saat canlı yayına çıktı ve kendisine bakan ailesine teşekkür etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Günler sonra "Çağla İle Yeni Bir Gün" programına çıkan ünlü manken, "Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor." dedi. Annesi ve kardeşine teşekkür eden Çağla Şıkel, canlı yayında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.


Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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