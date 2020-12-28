Sağ Salim konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi nerede çekildi?
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak olan Sağ Salim filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağ Salim nerede çekildi? Sağ Salim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...
Sağ Salim filmi bu akşam Atv'de saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak. Sağ Salim nerede çekildi? Sağ Salim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür...
SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim filmi Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.
SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NE?
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM OYUNCULARI KİMLER?
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit